Владимир Кириченко

Британский боксер полутяжелого веса Линдон Артур (24-2, 16 КО) для Pro Boxing Fans поделился мыслями о своем соотечественнике проспекте хевивейта Мозесе Итауме (13-0, 11 КО).

Самая большая восходящая звезда – Мозес Итаума. Фьюри говорит, что он уничтожит всех старых боксеров в супертяжелом весе...

«Усику сколько, 37? (38 – прим.) Теренсу Кроуфорду 37… Видишь, в каком возрасте топовые боксеры? Мне 34 года. Да, кстати.

Если Усик хочет драться с Итаумой, ему стоит сделать это сейчас, как Мейвезер сделал с Канело. В ситуации, где еще рано. Как только Мозес выйдет на пик, его не победят. Вот настолько он крут.

Ему сейчас 20, он будет царствовать в этой категории на протяжении следующих 10–15 лет, если останется в игре. Кто вообще сможет противостоять ему? Кто сможет даже несколько раундов с ним пройти?».

Напоминаем, Итаума в последнем поединке нокаутировал Диллиана Уайта в 1-м раунде. Усик в июле нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде.

