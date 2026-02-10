Британский тренер Шейн Макгиган высказался о потенциальном поединке Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO) и Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Бывшего наставника «Динамита» цитирует vringe.com:

Даниэль многому научился в боях с Усиком. Он обучался как на победах, так и на поражениях. Многие бойцы взрослеют, набираются опыта немного позже. Бывает, что молодой боец проводит огромное количество поединков, но практически ничему не учится. Но это история Дюбуа. Тот опыт, который он получил в боях с Миллером и Лерена, очень важен. Не забываем даже о битве с Джошуа. То есть парень хорошо знает, как выглядит большой бокс.

У Даниэля намного больше опыта, чем у Вордли. Поэтому я считаю, что для него это классный поединок. Они оба ребята, которые сильно бьют. В этом поединке самым важным фактором будет то, кто окажется более дисциплинированным. Считаю, что для Дюбуа это очень выигрышный бой.