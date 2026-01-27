Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) поделился планами по возвращению на ринг и рассказал о возможных сроках следующего поединка. Слова приводит talkSPORT Boxing.

Боксер отметил, что его команда уже обсуждает варианты проведения боя весной, но конкретный соперник пока не определен.

Надеюсь, что это будет скоро, возможно, через несколько месяцев. Мы говорили о бое, возможно, в апреле или около того. Так что я просто жду, обдумываю, немного взвешиваю всё. Пока рано называть соперника, но мы работаем над этим. Что касается Фабио Вордли — да, однозначно. Я сделаю всё возможное, чтобы добраться до него и вернуть свой пояс. Он сейчас временно его имеет, а я хочу вернуть свой титул, и чего бы мне это ни стоило — я его верну. Даниэль Дюбуа

Воррен планирует организовать бой Дюбуа — Чжан Чжилей.