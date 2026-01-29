Дюбуаз вернулся к тренеру, под руководством которого дважды проигрывал Усику
Даниэль решил возобновить сотрудничество с Доном Чарльзом
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Даниэль Дюбуа (22-3, 21 KO) снова произвел изменения в тренерском штабе. Британец решил вернуться к своему бывшему наставнику Дону Чарльзу, с которым разошелся после второго поражения от Александра Усика (24-0, 15 KO). «Динамит» прояснил свое решение. Нокаутера цитирует vringe.com:
Провели семейный совет. Решили вернуться. Ведь все мои лучшие выступления были именно с Доном. Он хорошо меня знает. Поэтому больше всего смысла было в решении возобновить сотрудничество. Думаю, что просто тогда обеим сторонам нужно было взять время на размышления. Это было поспешное и необдуманное решение. Очень рад, что мы снова вместе. Потому что именно он – тот тренер, который мне нужен.
