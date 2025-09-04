Известный американский тренер Тедди Атлас высказался по поводу следующего шага абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова наставника приводит secondsout.com:

Я видел слишком много печальных финалов, Усик должен уйти на пенсию... Я видел слишком много печальных финалов. Я видел конец Мухаммеда Али. Я видел других ребят, которые получают меньше внимания, но это не менее ужасно наблюдать.

Я хочу увидеть счастливый конец этого замечательного фильма. Этот фильм с Усиком вдохновил столько людей в разных аспектах, помимо бокса, поэтому именно этого я хочу. Я знаю, что не получу этого. Я знаю это. Я не говорю, что он должен это сделать. Я не говорю, что он не должен продолжать. Он все еще в расцвете сил во многих отношениях. Я все это понимаю. Я просто понимаю, что мой бизнес — один из самых несчастных в мире.