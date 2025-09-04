Олег Шумейко

Экс-чемпион мира Дюк Маккензи ответил, с кем Даниэлю Дюбуа (22-3, 21 KO) стоит выйти на ринг после поражения в реванше от Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова эксперта приводит vringe.com:

Я бы поставил его против таких бойцов, как Баколе, Чжилей, против кого-то, кто заставит его побегать, кто будет небольшим тестом. Они не побьют его. Я все еще уверен, что он ошибся, сменив тренера. Ему было бы лучше остаться у Дона Чарльза. Посмотрим, что даст ему Тони Симс. Я не считаю Тони Симса тренером лучше, чем Дон Чарльз. Дон знает своего парня полностью: и на ринге, и за его пределами. Я не уверен, что Тони Симс подойдет, но только время покажет. Дюк Маккензи

Напомним, что Дюбуа анонсировал громкие новости о своем возвращении. После поражения в последнем поединке британец существенно изменил тренерский штаб.