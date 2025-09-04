Леннокс Льюис рекомендует Итауме переждать Усика
Легендарный британец считает, что сейчас для Мозеса хорошее время учиться
около 2 часов назад
Фото: Instagra
Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис высказался о потенциальном поединке Мозеса Итаума (13-0, 11 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Итаума против Усика? Нет, слишком рано. Лучше подождать. Подождать, пока он закончит карьеру. Усик не задержится в боксе, и тогда можно будет попытаться. А сейчас нет смысла. Сейчас ты учишься всему, и тебе нужно дождаться правильного момента. Спешить нельзя. Если тебя торопят, то это плохо закончится для твоей карьеры. Так что лучше не бежать впереди паровоза, а дождаться, когда придет возможность, и ты будешь готов.
Напомним, что WBO требует от Усика пройти медобследование.