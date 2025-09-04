«Усик тоже меньше, но...» Тренер Кроуфорда – о мегафайте Терренса с Канело
Спаркс настаивает, что навыки и боевой дух важнее размеров
около 2 часов назад
Фото: Журнал Ring Magazine
Член тренерского штаба Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) Джакві Спаркс накануне поединка подопечного с Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) высказался о разнице бойцов в габаритах. Американца цитирует vringe.com:
Бойцы меньших габаритов с лучшими навыками годами побеждали более крупных. Взять хотя бы Шугара Рэя Леонарда и Марвина Хаглера. Усик тоже меньше, но, несмотря на это, побеждает крупных соперников за счет своего бокса. Навыки решают. Все сводится к подготовке, хорошему плану на бой и правильному боевому духу.
Бой между Альваресом и Кроуфордом состоится 13 сентября в Эр-Рияде. Экс-чемпион мира назвал имя фаворита боя Канело – Кроуфорд.