Бывший тренер Майка Тайсона назвал Александра Усика лучшим боксером современности
Атлас назвал свой список топ-10 P4P
1 день назад
Фото: Getty Images
Известный американский тренер Тедди Атлас назвал свою версию десятки лучших боксеров современности независимо от весовой категории. Отметим, что на вершине оказался лидер хевивейта украинец Александр Усик (24-0, 15 KO).
Топ-10 рейтинга Р4Р по версии Тедди Атласа:
1. Александр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Иноуэ
4. Дмитрий Бивол
5. Джесси Родригес
6. Артур Бетербиев
7. Давид Бенавидес
8. Шакур Стивенсон
9. Дзунто Накатани
10. Девин Хейни
В команде украинца ранее объяснили отказ от титула WBO.