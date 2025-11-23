Лапин объяснил отказ Усика от титула WBO: «Чтобы дать шанс молодым»
Директор рассказал о благородных целях Усика
около 1 часа назад
Сергей Лапин, директор команды Александра Усика (24-0, 15 КО), объяснил, почему чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе отказался от пояса WBO. Слова Лапина привел портал Proboxing-fans.com.
Сергей Лапин подчеркнул, что решение Усика освободить титул WBO было сознательным жестом в пользу молодых бойцов.
«Александр освободил пояс, чтобы дать возможность молодым бойцам побороться за него. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Фабио Уордли против Мозеса Итаума — это будет отличный бой для обоих, и будет интересно посмотреть, кто выйдет победителем».
Ранее WBO официально подтвердила получение уведомления от команды Усика об отказе от титула. Временный чемпион Фабио Вордли автоматически стал полноправным чемпионом.