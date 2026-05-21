Владетель титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) на пресс-конференции поделился своими эмоциями от атмосферы накануне мегафайта против нидерландца Рико Верховена. Украинский чемпион выразил восхищение масштабным событием в Египте и поблагодарил организаторов за высокий уровень подготовки.

Сегодня для меня замечательный день, замечательная пресс-конференция. Но прежде всего — согласно моей религиозной философии — всё, что происходит сегодня, является проявлением воли Божьей. Приветствую всех! Я невероятно рад быть здесь, для меня это первый такой опыт. Это действительно исторический момент.

Думаю, сегодня мы в первую очередь отправимся к пирамидам. Когда мы туда приедем, я точно уверен, что скажу: «Вау! Это просто невероятно!» Я здесь впервые. Раньше люди из моей команды, мои друзья уже бывали здесь, а я — нет. Это прекрасно.

Я очень благодарен Его Высочеству Турки Аль аш-Шейху за эту организацию, ведь всё это — его заслуга. Всё прекрасно, я искренне рад. Я рад каждому такому моменту, брат.