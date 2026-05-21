«Мне нужно было дополнительное время»: Верховен рассказал о шестимесячной подготовке к мегафайту с Усиком
Нидерландец рассказал, как собирается побеждать украинского чемпиона
около 2 часов назад
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен поделился ожиданиями от предстоящего поединка против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит Суспільне Спорт.
Именитый боец рассказал о специфике подготовки к дебюту на профессиональном боксерском ринге, оценил климатические условия на месте проведения боя и отметил главные сильные стороны украинского чемпиона.
Я ожидаю очень техничный бой, какой он всегда проводит. Высокий темп, высокий боксерский интеллект. Поэтому я должен показать свой лучший бокс и выложиться на полную.
Тренировочный лагерь был чудесный. Длился шесть месяцев, длительное время. Обычно я готовлюсь три-четыре месяца, но мне потребовалось дополнительное время, чтобы осуществить переход в бокс.
Погода довольно неплохая. Конечно, днем очень жарко, к этому нужно приспособиться. Но вечером – довольно неплохо.
Бой между украинским боксером и 37-летним нидерландцем пройдет 23 мая в Гизе, Египет. Трансляцию в Украине запланировано на Киевстар ТВ.
Катмен Усика – о бое Александра с Верховеном: «Это сюрприз для всех нас».