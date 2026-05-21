Нидерландский кикбоксер Рико Верховен поделился ожиданиями от предстоящего поединка против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит Суспільне Спорт.

Именитый боец рассказал о специфике подготовки к дебюту на профессиональном боксерском ринге, оценил климатические условия на месте проведения боя и отметил главные сильные стороны украинского чемпиона.

Я ожидаю очень техничный бой, какой он всегда проводит. Высокий темп, высокий боксерский интеллект. Поэтому я должен показать свой лучший бокс и выложиться на полную.

Тренировочный лагерь был чудесный. Длился шесть месяцев, длительное время. Обычно я готовлюсь три-четыре месяца, но мне потребовалось дополнительное время, чтобы осуществить переход в бокс.

Погода довольно неплохая. Конечно, днем очень жарко, к этому нужно приспособиться. Но вечером – довольно неплохо.