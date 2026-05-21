Кикбоксер Рико Верховен поделился эмоциями от предстоящего мегафайта против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО).

Нидерландец заявил, что колоссальный опыт чемпионских поединков помогает ему справляться с психологическим давлением, а также заверил, что готов переписать историю бокса уже в эту субботу, 23 мая, на грандиозном шоу «Glory in Giza» в Египте. Слова приводит talkSPORT.

Это профессиональный боксерский бой, но я занимаюсь единоборствами и окружён ими всю свою жизнь. У меня более 70 профессиональных боев по кикбоксингу, поэтому я привык к этому. Я привык к такому давлению. Я участвовал в чемпионских боях на протяжении последнего десятилетия. Поэтому для меня это давление не изменяется. Оно такое же. Неважно, с кем я сталкиваюсь.

Я люблю то, что делает Усик, и я безмерно уважаю его. Но для меня он просто человек с двумя руками и двумя ногами. И это то, что я собираюсь продемонстрировать в субботу.

Является ли он тем, кто контролирует боксерскую игру? Разобрал ли он весь боксерский мир на части? Да, он это сделал. Но это то, что я сделал в своём спорте тоже. Так что насколько это круто, что эти два мира сталкиваются? Я обожаю это. Я чувствую себя благословленным.

В субботу вечером, на шоу «Glory in Giza», 23 мая 2026 года, история будет написана, и вы увидите новое лицо бокса. Поехали!