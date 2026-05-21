«Люблю вас. Скоро увидимся»: Усик обратился к фанатам накануне боя с Верховеном
Украинский чемпион проанализировал стойкость нидерландца и анонсировал бескомпромиссную битву
40 минут назад
Владелец титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) прокомментировал предстоящий поединок против легендарного нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Слова приводит DAZN.
Украинский чемпион призвал болельщиков и экспертов не допускать недооценки соперника.
Нельзя недооценивать его навыки, потому что это парень, который много времени провел на ринге с топовыми бойцами. Его ногами били по голове очень сильно. То, что он может держать удар и бить – это однозначно.
Мы просто серьезно выходим на серьезного оппонента. Посмотрим все в субботу. Хочу пожелать всем мира, тихого неба над головой. Люблю вас. Скоро увидимся.
Бой между украинским боксером и 37-летним нидерландцем пройдет 23 мая в Гизе, Египет. Трансляцию в Украине запланировано на Киевстар ТВ.
«Вы увидите новое лицо бокса»: Верховен пообещал создать сенсацию в поединке с Усиком.