Владелец титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) прокомментировал предстоящий поединок против легендарного нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Слова приводит DAZN.

Украинский чемпион призвал болельщиков и экспертов не допускать недооценки соперника.

Нельзя недооценивать его навыки, потому что это парень, который много времени провел на ринге с топовыми бойцами. Его ногами били по голове очень сильно. То, что он может держать удар и бить – это однозначно.

Мы просто серьезно выходим на серьезного оппонента. Посмотрим все в субботу. Хочу пожелать всем мира, тихого неба над головой. Люблю вас. Скоро увидимся.