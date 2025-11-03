Денис Седашов

Глава K2 Promotions и бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 КО), Александр Красюк, считает, что украинец вполне может провести показательный поединок с Джейком Полом (12-1, 7 КО) по правилам ММА. Слова приводит Okay Eva.

По словам Красюка, будущее абсолютного чемпиона мира все больше связано не со спортом, а с шоу-бизнесом.

Усик уже в Голливуде — он снялся в фильме Smashing Machine с Дуэйном Джонсоном, где сыграл украинского бойца Игоря Вовчанчина. Далее — фильмы, съемки, знаменитости, соцсети. Поэтому идея боя с Джейком Полом прекрасно вписывается в эту концепцию. Александр Красюк

Промоутер подчеркнул, что для Усика подобное событие может стать не спортивным вызовом, а масштабным перформансом, который принесет огромные деньги и откроет новую аудиторию.

Джейк Пол — это хайп и миллиарды подписчиков. Если Усик объединится с ним в совместном проекте, он получит новую волну популярности. Я бы сказал, что такой бой даже больше нужен Усику, чем самому Полу. Александр Красюк

