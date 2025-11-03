Бывший претендент на титул Диллиан Уайт (31-4, 21 KO) высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Британца цитирует figthnews.info:

Похоже, что Усик не избегает вызовов. Он встречался со всеми лучшими бойцами. Если посмотреть на последние 10 поединков Александра, то это были лучшие крузера в мире, лучшие супертяжеловесы в мире. Нет причин, почему он не должен сразиться с Фабио.

Для Усика внезапно может возникнуть большой бой, но как фанат я не думаю, что он такой человек, который освободит титул. Я считаю, что он сразится с Фабио Уордли. Если Усик победит Уордли и добавит его имя в список всех бойцов, которых он победил, это однозначно сделает его величайшим бойцом за последние 20 лет.

Усик бился с чемпионами, топ-претендентами и бойцами из разных поколений, побеждая их. Он победил всех бойцов своего поколения, бойцов, которые были перед ним и пришли после него.