Чемпион мира хочет провести поединки с обидчиками Ломаченко
Американец ждет контракт
около 2 часов назад
Ричардсон Хитчинс / Фото - matchroomboxing
Владелец титула IBF в первом полусреднем весе американец Ричардсон Хитчинс (20-0, 8 КО) назвал имена желаемых соперников.
«Я хочу бой с Теофимо Лопесом, а после него – с Девином Хэйни.
Это будет легкая работа. Бросаю микрофон. Я готов – присылайте контракт».
Напомним, в июне Ричардсон нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа в дебютной защите титула IBF в первом полусреднем весе.