Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 KO) заявил, что является самым сложным вызовом для Александра Усика (24-0, 15 KO). Немца цитирует fightnews.info:

Я останусь скромным, но думаю, что люди говорят, что Кабайел — лучший соперник для Усика. После поединка с Чжаном Чжилеем люди поняли мой уровень. Фрэнк Санчес — тоже очень хороший боксер. Но я считаю, что моя победа над Чжилеем была более значительной. Я верю в себя. После боя с Чжилеем все люди из боксерского мира говорят, что я боксер мирового класса.

Вернуть бокс в Германию — это моя мечта. Началась эпоха Кабайела. В Германии все поддерживают меня. Кроме того, там есть большой рынок. Я думаю, что когда я буду драться с самыми известными боксерами, мы соберем стадион. Я считаю, что когда команда Усика это поймет, то, возможно, после этого он скажет: «Поехали, Кабайел. Я подерусь с тобой».

Усик не назвал мое имя на ринге после боя с Дюбуай. Он будет драться с другими соперниками. Не знаю, почему он не упомянул меня. Я думаю, что после 1-2 боев в Германии я буду готов к Усику. Мне нравятся огромные вызовы.

Поехали, Кабайел против Усика. Он никогда не проигрывал в карьере, как и я. Я считаю, что это лучший бой для болельщиков.