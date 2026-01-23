Брат Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Шейн Фьюри в интервью iFL TV высказался о возвращении «Цыганского короля» на ринг:

Если вы посмотрите на Тайсона, вы бы не подумали, что он вообще сможет драться, не так ли? Просто учитывая его телосложение. У него два спичечных стержня, напоминающие «любовные ручки», худые ноги, небольшой животик и не очень большая верхняя часть тела. Но он в форме. Вы не встретите много людей с более сильным телом, чем у него.

Он талантлив, и у него сердце размером с дом. Так оно и есть. Прошли ли лучшие дни Тайсона? Я не знаю. Мы разговаривали ранее. Не было никаких признаков спада в последнем бою с великим бойцом Усиком.