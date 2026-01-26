Владимир Кириченко

Трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик присоединился к учебно-тренировочному сбору житомирского Полесья, который команда проводит в Испании. Об этом сообщает пресс-служба житомирян.

«Легендарный спортсмен провел мотивационную лекцию для футболистов команды – о характере, дисциплине и силе духа, которые важны не только в спорте, но и в жизни. Слова чемпиона стали мощным зарядом перед второй частью сезона».

Следующий матч Полесье проведет против норвежского Стромсгорседа. Игра состоится 27 января.

Ранее сообщалось, что Усик может встретиться с Руисом в Zuffa Boxing.