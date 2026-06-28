Чемпиона мира по боксу мобилизовали в ряды ВСУ
Последний раз он выходил на ринг в начале июня
около 5 часов назадПодписаться в
Андрей Боришполец / Фото - Facebook
Чемпион IBO Continental в первой полусредней весовой категории Андрей Боришполец (12-4, 5 КО) был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает LuckyPunch.
Сам боксер опубликовал сторис с учений.
«Шёл… упал… очнулся на полигоне».
Напомним, в последний раз 28-летний украинец выходил на ринг 6 июня, когда в Тоскане одержал победу техническим нокаутом над итальянцем Стефано Рамундо.
Источник: в настоящее время существует только одна альтернатива завершению профессиональной карьеры Усика
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