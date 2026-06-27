Сергей Разумовский

Будущее Александра Усика в профессиональном боксе остается неопределенным после его решения освободить чемпионские пояса в супертяжелом весе.

По информации немецкого журналиста Bild Килиана Гаффри, запланированный поединок украинца против Агита Кабаяла не состоится. В настоящее время Усик рассматривает два варианта продолжения карьеры: присоединение к проекту Zuffa Boxing или полное завершение профессиональных выступлений.

Ранее украинец объявил, что делает вакантными свои титулы WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. Это решение фактически поставило под сомнение его дальнейшие обязательные защиты и открыло вопрос о следующем шаге в карьере.

Последним громким выступлением Усика стал поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Бой состоялся 23 мая 2026 года в Гизе, Египет, в рамках боксерского шоу Glory in Giza у пирамид.

Поединок складывался для украинца непросто, однако Усик сумел найти свой момент в 11-м раунде и нокаутировал соперника. Эта победа стала еще одним ярким эпизодом в карьере украинского боксера.

Теперь главная интрига заключается в том, проведет ли Усик еще один бой, или все же решит завершить карьеру. Вариант с переходом в Zuffa Boxing может означать новый формат выступлений для украинца, тогда как завершение карьеры стало бы финальной точкой в пути одного из самых выдающихся боксеров современности.