Дерек Чисора (36-13, 23 KO) поделился ожиданиями от поединка Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) и Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO). Слова британца приводит fightnews.info:

Мой прогноз на бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Мне кажется, что Уордли победит в этом поединке нокаутом. Я не знаю, почему так думаю, но это как будто ты играешь в лотерею, и тебе выпали нужные номера. Я верю, что Фабио сейчас имеет нужные номера, потому что после последнего выступления ему есть что доказывать.

Я уже давно знаю Фабио. Он маленький зверь. Джозеф тоже зверь, но Фабио Уордли победит в этом бою нокаутом. Поверьте мне. Ставьте свой дом на этот результат. Это будет напряженный бой.