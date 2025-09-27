Денис Седашов

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) планирует вернуться на ринг до конца 2025 года.

Его потенциальный соперник Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) в интервью Sky Sports заявил, что готов провести бой с «DDD» даже без чемпионского пояса на кону.

У нас есть незаконченные дела. Если он захочет, мы сможем встретиться. Нет смысла избегать поединков. Что бы мне ни предложили, я приму вызов. Да, я очень близок к бою за титул чемпиона мира, но не хочу ждать. Победа над кем угодно, кто встанет на моем пути, приблизит меня к главной цели. Джозеф Паркер

В последнее время новозеландец подтверждает свою репутацию бойца, готового выходить против кого угодно: он победил Деонтея Уайлдера, Чжана Чжилея, а в своем крайнем поединке нокаутировал Мартина Баколе.

