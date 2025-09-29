Британский боксер супертяжелого веса Джейми Чикева (8-2, 5 КО) для The Ring рассказал, что планирует помочь временному чемпиону WBA в супертяжелом весе Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО), с которым тренируется в одном зале, готовиться к бою с временным обладателем титула WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

«Когда Фабио сказал мне, что его бой состоится в тот же день, я был шокирован. Но на BBC будет другая аудитория, так что мы можем попробовать этим воспользоваться. Это благословение.

Я верю, что всё происходит по какой-то причине, поэтому никогда не могу ни в чём обвинять. Хорошо, что мы с Фабио будем драться в один вечер, оба достигнем пика формы одновременно, и мы точно проведём несколько раундов.

Мы оба правши и оба деремся с правшами. Он помог мне в бою с Аделейе, а я помог ему в бою с Джастисом Гани. В этот раз мы дерёмся в один день, поэтому вполне справедливо, что мы снова это сделаем».