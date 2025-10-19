Чисора может провести 50-й бой карьеры против Миллера
Дерек все еще в поисках соперника
28 минут назад
Американский боксер супертяжелого веса Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 КО) проведет поединок против британца Дерека Чисоры (36-13, 23 КО). Как сообщает NoSmokeBoxing, бой запланирован на декабрь в Манчестере.
Для 41-летнего Чисоры (36-13, 23 КО) это станет юбилейным, 50-м поединком в карьере, после которого британец может завершить выступления.
37-летний Миллер вернется в ринг после летней ничьей с Энди Руисом, которая стала его первым появлением после длительного перерыва.
Ранее сообщали, что Чисора может выйти на ринг против китайца Чжана Чжилея, который уже подписал контракт на бой.