Денис Седашов

Американский боксер супертяжелого веса Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 КО) проведет поединок против британца Дерека Чисоры (36-13, 23 КО). Как сообщает NoSmokeBoxing, бой запланирован на декабрь в Манчестере.

Для 41-летнего Чисоры (36-13, 23 КО) это станет юбилейным, 50-м поединком в карьере, после которого британец может завершить выступления.

37-летний Миллер вернется в ринг после летней ничьей с Энди Руисом, которая стала его первым появлением после длительного перерыва.

Ранее сообщали, что Чисора может выйти на ринг против китайца Чжана Чжилея, который уже подписал контракт на бой.