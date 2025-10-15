Денис Седашов

Британский боксер Дерек Чисора (36-13, 23 КО) планирует вернуться на ринг в декабре этого года, чтобы провести свой 50-й профессиональный бой.

Имя соперника пока не объявлено, однако, по информации издания Boxing Scene, китайский тяжеловес Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) уже подписал контракт и ожидает, когда документ подтвердит Чисора.

Советник китайца Терри Лейн сообщил, что их команда согласилась на поединок ещё более трёх недель назад:

Нам предложили бой, и мы быстро дали согласие. Queensberry хочет организовать этот поединок, телеканал DAZN также одобрил идею. Планируется, что он пройдет как часть вечера бокса, где также выступит Мозес Итаума. Терри Лейн

Чисора отказался от боя за 2 миллиона фунтов — объяснил, почему.