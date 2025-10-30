Чисора назвал бойца, ради которого Фьюри вернётся в бокс
«Цыганский король» хочет третий бой с Усиком
17 минут назад
Фото: Getty Images
Британский гейткипер Дерек Чисора (36-13, 23 KO) рассказал The Sun Sport, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) хочет вернуться на ринг и назвал потенциального соперника соотечественника:
Я был в Монако с Тайсоном, Тайсон возвращается. Он хочет драться с Усиком. «Цыганский король» возвращается, не волнуйся об этом.
Фьюри ранее назвал опасность для Александра Усика в следующем поединке.