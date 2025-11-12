Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что британский боксер тяжелого веса Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) может провести промежуточный бой, чтобы восстановить боевой ритм после длительного перерыва. Слова приводит ESPN.

Мы ведем переговоры с несколькими соперниками для промежуточного боя. Основная цель — просто вернуться на ринг и почувствовать ритм боев, а не устраивать громкую медиакомпанию.

Хочется просто одного поединка, чтобы снова почувствовать вкус боя.