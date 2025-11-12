Денис Седашов

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и американский блогер-боксер Джейк Пол могут встретиться на ринге уже в декабре. Бой планируют провести в Майами и показать на платформе Netflix, сообщает The Ring.

Сначала Джейк Пол должен был драться с Джервонтой Дэвисом, но его убрали из турнира из-за обвинений в домашнем насилии.

Пока неизвестно, будет ли это официальный профессиональный бой или просто показательный поединок.

