Дерек Чисора (36-13, 23 КО) высказался о победе Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) над Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО). Слова британца приводит vringe.com:

Мы не можем говорить о каком-то оправдании, забирать что-то у победы Мозеса. Итаума очень хорошо провел бой. Давайте не будем говорить какие-то оправдания о травме Уайта. Если ты выходишь на ринг, и ты не на 100%, то не нужно кормить нас собачьей ерундой, когда ты проигрываешь. Люди всегда говорят, что «я был не такой хороший, и поэтому проиграл бой». Нет, Диллиан проиграл бой, потому что молодой боец поднял скорость и его поймал. Удар, который его сразил, пришелся в голову. Он наклонился так низко, что удар коснулся макушки.

Следовало ли ему позволить продолжить?

Он не мог. Он бы оказался в больнице. Достаточно, у него же дети. Нельзя было ему позволять. Да, он хотел продолжить, но рефери увидел это совершенно иначе. Честно говоря, я расстроен, и в то же время я рад за Мозеса, потому что мы знаем, что бокс в Лондоне будет отличным.

