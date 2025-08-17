Олег Гончар

Британский 20-летний супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 КО) прокомментировал Ring Magazine свою впечатляющую победу над соотечественником Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО) в Эр-Рияде.

Итаума признался, что был удивлен силой соперника, так как был шокирован после того, как получил джеб в руку — это было неприятно. После этого он начал действовать осторожнее.

Итаума рассказал о своей тактике во время боя, пояснив, что отступал после ударов, чтобы избежать контратаки.

«Когда я бил, я делал шаг назад, чтобы убедиться, что не окажусь под ударом. Как это называется? «Удар казака». Я не хотел оказаться под таким ударом, поэтому был слишком осторожным». Мозес Итаума

Напомним, что Итауми пытаются найти соперников, которые выдержат больше раундов.