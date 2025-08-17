Ітаума признался, что боится удара казака
Проспект рассказал о неожиданно болезненном джебе соперника
около 1 часа назад
Британский 20-летний супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 КО) прокомментировал Ring Magazine свою впечатляющую победу над соотечественником Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО) в Эр-Рияде.
Итаума признался, что был удивлен силой соперника, так как был шокирован после того, как получил джеб в руку — это было неприятно. После этого он начал действовать осторожнее.
Итаума рассказал о своей тактике во время боя, пояснив, что отступал после ударов, чтобы избежать контратаки.
«Когда я бил, я делал шаг назад, чтобы убедиться, что не окажусь под ударом. Как это называется? «Удар казака». Я не хотел оказаться под таким ударом, поэтому был слишком осторожным».
Напомним, что Итауми пытаются найти соперников, которые выдержат больше раундов.