Олег Гончар

Бывший промоутер абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Александр Красюк уверен, что британскому боксеру Мозесу Итауме (13-0, 11 КО) сразу не дадут бой с украинцем, передает Sport.ua.

По словам Красюка, он хорошо знает промоутеров Итаумы и понимает, что они понимают реальный уровень Мозеса и поэтому не будут рисковать.

Поэтому в ближайшие 2-3 боя никто не позволит Итауме сразиться с Усиком, так как сбить такой самородок на подъеме – дело неразумное Александр Красюк

В то же время Красюк выразил надежду, что Усик объявит о завершении карьеры или как минимум поделится планами сделать это в ближайшее время.

Напомним, Дерек Чисора уверен, что Усик уничтожит Итауму в их поединке.