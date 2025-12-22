Чисора о Поле: «Чемпионский титул можно купить»
Британец не верит в завоевание Полом пояса, но знает методы
около 3 часов назад
Джейк Пол
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 КО) в эфире YouTube-канала Seconds Out ответил на вопрос, может ли Джейк Пол (12-1, 7 КО) стать чемпионом мира после боя с Джошуа.
Чисора считает, что Пол не сможет выиграть титул честным путем. Он заявил, что чемпионский пояс можно просто купить: достаточно обратиться в WBC или другие организации, и они освободят место для него.
«Ты можешь купить его. Ты скажешь WBC и всем этим парням, что хочешь победить. Они освободят место».
Ранее Пол проиграл Джошуа, но продолжает карьеру в боксе несмотря на двойной перелом челюсти.
