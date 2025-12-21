Промоутер Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) Эдди Хирн высказался о поединке подопечного с Джейком Полом. Функционера цитирует fightnews.info:

Хороший бой. Слушайте, уважение к Джейку Полу. На ринге он был жестким парнем. Конечно, он много двигался, чем усложнил задачу для Джошуа. AJ долго не выходил на ринг, он был немного ржавым. Ему нужно время, чтобы войти в форму, но я впечатлён Джейком. В конце концов, он выдержал удары, после которых многие оказались бы в глухом нокауте, особенно в конце боя.

Пол делал то, что ему нужно было сделать, чтобы выжить. У него это получилось. Очень трудно не выходить на ринг 14 месяцев и быть острым, как бритва, с парнем, который так бегает. Да, возможно, бой продолжался на 2-3 раунда больше, чем ожидалось, но отдаю должное Джейку Полу. Он был намного жестче, чем я думал. Он выдержал намного больше ударов, чем я ожидал.