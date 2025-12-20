«Двойной перелом челюсти». Пол показал фото травмы после поединка с Джошуа
У видеоблогера и боксера серьезные проблемы со здоровьем
около 10 часов назад
Фото: Getty Images
Американский боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) опубликовал в соцсетях фото травмированной челюсти после поединка с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
Как сообщил сам Пол, у него зафиксирован двойной перелом челюсти.
Двойной перелом челюсти. Дайте мне Канело через 10 дней.
«Я хотел нокаутировать его еще в начале боя». Джошуа — о победе над Полом.