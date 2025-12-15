Денис Седашов

Боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) уверен, что сброс веса Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) перед их боем в хэвивейте может обернуться проблемами для британца.

Пол заявил, что это лишило Джошуа одного из его главных козырей в ринге — мощи удара.

Я не согласен с его решением. Он потерял свое лучшее качество в бою против меня — силу удара. Мы видели его немного легче, и тогда его удары были менее мощными. Джейк Пол

Американец подчеркнул, что для него вес соперника не будет иметь решающего значения.

Для меня вес не важен, он не повлияет на результат боя. Победу принесут навыки, и я считаю, что мои навыки лучше его. Джейк Пол

Боксер также сравнил предстоящий поединок с боем Джошуа против Александра Усика, ожидая подобную тактическую картину.

Джошуа и Пол обменялись рождественскими «подарками»: шутки и провокации перед боем.