Чисора оценил шансы Усика в поединке с нокаутером, где украинцу предрекают поражение
Дерек считает, что Александр не заметит сопротивления соперников
около 9 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший претендент Дерек Чисора (36-13, 23 KO) в интервью First Round TV высказался о шансах Александра Усика (24-0, 15 KO) в поединках с Агитом Кабайелем (26-0, 18 KO) и чемпионом WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO):
Усик бы всех этих парней съел.
Напомним, что спарринг-партнёр украинца назвал Вордли единственным бойцом, который может нанести Усику поражение.