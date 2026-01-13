Британский боксер супертяжелого веса Дейв Аллен на своем YouTube-канале заявил, что абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО) еще можно победить до завершения его карьеры, однако, по его мнению, на это способен лишь один боксер.

Усик — один из лучших боксеров всех времен, но, на мой взгляд, он не слишком комфортно чувствует себя на средней дистанции. Я считаю, что только один боксер в мире способен навязать ему такой бой — это Фабио Уордли. Он чрезвычайно опасный и очень жесткий соперник.

Мы видели, что ни Энтони Джошуа, ни Даниель Дюбуа не смогли этого сделать.