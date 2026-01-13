Денис Седашов

Бывший чемпион мира Хасим Рахман поделился своим мнением о Александре Усике (24-0, 15 КО) и его месте в истории бокса. По словам американского боксера, украинский чемпион заслуживает большего признания, чем получает сегодня.

В интервью Fight Hype Рахман заявил, что считает Усика одним из величайших боксеров всех времен:

Я отношу его к категории величайших боксёров всех времён. Судя по статистике и тому, чего он достиг, я не вижу никого, кто мог бы с ним сравниться. Всё, что я знаю, это то, что Усик выиграл золотую медаль, единственный, кто объединил четыре титула в первом тяжёлом весе, а затем перешёл в тяжёлый вес и объединил четыре титула там. Такого ещё никто не делал. Я думаю, люди не отдают ему должного. Хасим Рахман

