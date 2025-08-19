Олег Гончар

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) поделился планами на свое будущее в интервью iFL TV. Ветеран выразил желание провести поединок против Джозефа Паркера (36-3, 23 КО) за статус временного чемпиона WBO.

Чисора заявил, что его промоутер Фрэнк Уоррен может организовать этот бой. По словам Дерека, если абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО) откажется от обязательной защиты против Паркера, то его бой с новозеландцем может стать титульным.

«Проблема в том, что Усик держит всех в кулаке – все титулы в его руках, все зависит от него». Дерек Чисора

Напомним, ранее WBO предоставила Усику отсрочку для переговоров по бою с Паркером из-за травмы спины.