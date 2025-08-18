Владимир Кириченко

Британский ветеран хевивейта Дерек Чисора (36-13, 23 КО) для Seconds Out поделился мыслями о том, какой следующий шаг в профессиональном боксе должен сделать его соотечественник Мозес Итаума (13-0, 11 КО) после победы над Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО).

Какой следующий шаг для Мозеса Итаумы? Александр Усик следующий? Он готов к этому? Или Джозеф Паркер?

«Нет. Ему нужно выиграть британский титул. Чтобы стать лучшим, нужно доминировать в своем дивизионе дома. Он должен завоевать британский титул. Забудьте о титуле чемпиона мира. Сначала выиграй британский титул, и тогда мы поймем, что ты один из нас».

Напомним, 16 августа Итаума нокаутировал Уайта в 1-м раунде.

В апреле этого года 28-летний британец Дэвид Аделайе завоевал вакантный титул чемпиона Великобритании в супертяжелом дивизионе, победив Джейми Чикеву техническим нокаутом в 6-м раунде.

Впоследствии Аделайе освободил титул, выбрав проведение поединка против Филиппа Хрговича вместо реванша с Чикевой.

В андеркарте поединка между Уайтом и Итаумой Хргович решением судей победил Аделайе.