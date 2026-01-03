Член зала славы назвал бойцов, которые могут протестировать Итауму
Макгіган выбрал 3 кандидатуры
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Барри Макгиган в колонке The Mirror написал, в боях с кем хочет увидеть Мозеса Итауму (13-0, 11 KO):
Я бы сыграл против Итаумы с кем-то вроде Мартина Баколе или Чжаном Чжилеем, или даже с Агитом Кабайелом. Это был бы блестящий поединок, два непобежденных проспекта один против другого. В случае Итаумы, он бы научился, что такое чемпионский бокс.
Напомним, что 24 января Итаума проведет бой с Джермейном Франклином.
