Спарринг-партнёр Усика сделал рискованный прогноз на бой Фьюри – Итаума
Аллен ставит на Мозеса
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Спарринг партнер Александра Усика (24-0, 15 КО) британский тяжеловес Дэвид Аллен (24-8-2, 19 КО) поделился мыслями с Clubhouse Boxing о потенциальном поединке Тайсона Фьюри (34-2-12, 24 КО) и Мозеса Итаума (13-0, 11 КО):
Прямо сейчас? Мне придется выбрать… Итаума не проверен, но я доверюсь хайпу, поэтому я буду на стороне Итаума.
Напомним, что Фьюри может провести поединок с Энтони Джошуа.