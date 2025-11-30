Олег Гончар

Британский супер-тяжеловес и товарищ чемпиона WBO Фабио Уордли Диллиан Уайт (31-4, 21 КО) убежден, что бой между объединенным чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 КО) и проспектом Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО) не вызывает интереса у обычных фанатов. Об этом он заявил в комментарии Clubhouse Boxing.

По его словам, только настоящие ценители бокса хотели бы увидеть такой поединок, но именно они не платят за просмотры и не покупают билеты.

Диллиан считает, что широкая аудитория не заплатит за PPV.

Уайт заявил, что значительно привлекательнее был бы бой Усик — Уордли, так как у Фабио уже есть узнаваемость, драматические камбэки и яркая история с чемпионским титулом.

Что касается идеи «передачи эстафеты» от Усика к Итауме, Уайт ответил негативно.

«Усик — харизматичная звезда, а Итаума, несмотря на талант, пока не имеет яркой личности. Чтобы стать звездой, нужно что-то большее, чем просто хорошо драться». Диллиан Уайт

Итаума в августе нокаутировал Уайта в первом раунде.