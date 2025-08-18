Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли высказался о потенциальном поединке Моисеса Итаума (13-0, 11 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Итаума, парень, отличная работа! Ты отлично поработал, выглядел впечатляюще. Реальный 20-летний феномен. Без вопросов. Офигенный перформанс. Но! Этот юный парень пока что не готов к Усику. Он пока что ничего такого не сделал, чтобы заставить меня думать иначе. Чувак ни разу не проводил в ринге больше 6 раундов. Никто не знает, что случится, когда ему придется задержаться больше 6 раундов.

Усик именно так и сделает. Он затащит парня в глубокие воды. А потом утопит.