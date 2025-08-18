Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) оценил шансы Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO) в поединке с топовыми соперниками. «Цыганского короля» цитирует vringe.com:

Меня продолжают спрашивать про поединок юного Итаумы с Усиком и другими именитыми бойцами. Я считаю, что Мозес – это вам не какой-то парень, который ничего не смыслит в боксе. Он выиграл всё, что мог выиграть. Бокс – это спорт для молодых. Именно это я сказал Владимиру Кличко, когда ему было 37 лет: «Парень, время никого не щадит». Итаума уничтожил бы здесь всех старичков: и Усика, и Джошуа, и Миллера. Любого пожилого, начиная от Чжилея и Ортиса. Все эти вчерашние имена уже полностью себя изжили.

Даже нынешний чемпион, который забрал у меня пояса… Мозес уничтожил бы даже его. Потому что это бой молодого бойца со старым бойцом. А старый априори не может тягаться с молодым…