Олег Гончар

Бывший чемпион мира Антонио Тарвер поделился скептическим мнением о возможном поединке между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 КО) и британским 20-летним проспектом Мозесом Итаума (13-0, 11 КО), передает Seconds Out.

Тарвер считает, что Итаума еще не готов бросить вызов Усику, а тем более топ-5 супертяжелой весовой категории.

«Итаума не готов к Усику. Нет. Я не думаю, что он готов к кому-либо из топ-5. Бро, нужно реально смотреть на мир». Антонио Тарвер

Эксперт обратил внимание на то, что Итаума еще не пропускал серьезных ударов, что является ключевым фактором в супертяжелом весе. Этот фактор покажет, насколько далеко готов зайти боксер, сможет ли он снова подняться на ноги.

Тарвер посоветовал организовать бой Итауумы с другим непобежденным молодым бойцом, чтобы оценить его возможности, а не торопиться со встречами с топовыми соперниками.

Легендарный боксер считает, что Диллиан Уайт не входит в элиту супертяжелого веса.

Напомним, ранее инвестор Турки Аль аш-Шейх выразил желание организовать бой Итауумы с Усиком.