Что дальше для Ломаченко? Экс-партнер Ломы по сборной Украины дал ответ
Гвоздик считает, что Василий перейдет к тренерской деятельности
около 16 часов назад
Фото: Top Rank
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) в интервью sport-express.ua высказал предположение о дальнейшей деятельности Василия Ломаченко:
Трудно сказать. Мне кажется, что он сосредоточится на тренерской работе и будет работать со своим сыном. Однако это лишь мои представления. На самом деле не знаю, что происходит в его жизни. Надеюсь, у него всё хорошо.
