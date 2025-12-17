Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) для Sport Express назвал свою главную цель на ближайшее будущее.

Как долго вы еще планируете выступать?

«Мне нравится то, чем я занимаюсь. Пока есть силы и позволяет здоровье, я боксирую. Когда это закончится — остановлюсь».

Какие цели вы ставите перед собой на оставшуюся часть карьеры?

«Снова стать чемпионом мира или в конце 2026 года, или в начале 2027-го».

В апреле этого года 38-летний Александр нокаутировал Энтони Голлавея в 3-м раунде.

Ранее была информация о бою Гвоздика в феврале за временный титул WBA против Альберта Рамиреса – сам украинец ее опроверг.