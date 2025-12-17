«Снова стать чемпионом мира». Гвоздик обозначил свою цель
Украинский ветеран не планирует завершать карьеру
1 день назад
Александр Гвоздик / Фото - ESPN
Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) для Sport Express назвал свою главную цель на ближайшее будущее.
Как долго вы еще планируете выступать?
«Мне нравится то, чем я занимаюсь. Пока есть силы и позволяет здоровье, я боксирую. Когда это закончится — остановлюсь».
Какие цели вы ставите перед собой на оставшуюся часть карьеры?
«Снова стать чемпионом мира или в конце 2026 года, или в начале 2027-го».
В апреле этого года 38-летний Александр нокаутировал Энтони Голлавея в 3-м раунде.
Ранее была информация о бою Гвоздика в феврале за временный титул WBA против Альберта Рамиреса – сам украинец ее опроверг.
